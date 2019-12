Viis elu nõudnud põleng algas külmiku juurest

Tartu külje all Ihastes Koidutähe tänaval hukkus elumaja tulekahjus viieliikmeline perekond. «Selliseid uudiseid lugedes algab päev pisaratega,» avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet president Kersti Kaljulaid. FOTO: Margus Ansu

Teisipäeva hilistel tundidel Tartu külje all Ihastes Koidutähe tänaval puhkenud tulekahjus hukkus viieliikmeline pere: ema, isa ja nende kolm väikest poega. See on Tartu ja Tartumaa lähiajaloo ohvriterohkeim tuleõnnetus. Juhtunu täpsed asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus. Praegu pole alust kuritegu kahtlustada.