Järgmine valimispäev tuleb koos reklaamidega

Valimisagitatsiooni piirangu otstarbekuse küsimuse on varem tõstatanud nii riigikogu kui ka õiguskantsler. Olukorras, kus valimisreklaam on suures osas internetipõhine, on keeruline ja ebaotstarbekas nõuda, et valimispäeval reklaami ei avaldataks. Viimastel riigikogu valimistel eelhääletas 39 protsenti valijatest.