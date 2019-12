Tellijale

Eri konkurssidel nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil korduvalt esimese ja teise kohaga tunnustatud tšellist Silvia Ilves (27) on pälvinud viimasel ajal ajakirjanduse tähelepanu pigem oma keeruliste, kokku-lahku suhetega. Alles äsja küttis kirgi tema suhtedraama kitarrist Paul Neitsoviga. Suvel läks ta lahku oma kihlatust ja neljanda poja isast Jaak Kullast. Kooselust soomlasest eduka ettevõtja Jukka Rautioga on tal kolmas poeg. Kaks vanemat last, kellest üks on paljutõotav pianist ja teine õpib ema jälgedes tšellot, sündisid Ilvese ainsast abielust Kaarliga.

Jah, mul on kalduvus kõike liiga kirglikult võtta. Ma vaimustun ka inimestest hästi kiiresti. [Neljanda lapse isas] Jaagus hindasin seda, et ta andis peresoojuse. Temast eelmine mees, soomlane [Jukka], andis materiaalset tuge, andis võimaluse teha muusikat. Ma võisin olla muusik, sest ma tahan teha muusikat – mitte et peaksin hakkama sellega leiba teenima. Kui temaga suhe oleks jätkunud, oleksin andnud lihtsalt kontserte, kas või rahata. Ideaalis võikski olla nii, et raha pole oluline, et teemegi tööd, mida meile meeldib teha, ja jagame seda teistega. Kõige esimene mees [Kaarel] – tema on mulle praegu nagu venna eest. Saame väga hästi läbi. Ta on mulle suur tugipunkt. Ta võtab vahel ka soomlase lapse enda juurde, sest saab aru, mida väike laps mõtleb, kui tema kaks suuremat venda lähevad oma isa juurde ja temal ei ole isa, sest soomlane käib küll Eestis, aga ei huvitu lapsest. Väidetavalt on tal kogu aeg tegemist. Aga see on prioriteetide küsimus, kas sul on lapsele aega või mitte.