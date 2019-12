Herman Kelomees: Lüganuse vürstiriik

Valla põhjendused kooli poliitilise neutraalsuse rikkumises on ebasiirad. Kool peab tõesti poliitiliselt neutraalne olema, aga kuni direktor pole lisaks Reforminoortel koolis koosolekut pidada lubamisele keelanud sama tegevust mõne teise erakonna esindajatele, on neutraalsus ka tagatud. Vald pole suutnud viidata ei seadusele ega muule reeglile, mis vallandamist õigustaks.

«Mis iganes valdkonnast me räägime, kui töösuhe ei laabu, puuduvad omavaheline pingevaba koostöö ja usaldus, ei saa eeldada, et tööandja on kohustatud silma kinni pigistama ja probleemist mööda vaatama,» ütles Lüganuse vallavolikogu Isamaa fraktsiooni juht Marja-Liisa Veiser. Tundub, et adekvaatsema selgituse puudumisel on Veiser laenanud Uustalu vallandamise põhjenduse endiselt maaeluministrilt Mart Järvikult, kes vabastas umbes samade sõnadega tema ebaeetilise tegevuse peale kaevanud kantsler Illar Lemetti. Mõlemal juhul saab rääkida kõrgelt hinnatud ja pädevate, aga ebapädevatele võimukandjatele ebamugavatest inimestest meelevaldsest vabanemisest.

PÄEVA KOMM Teenekat ja end tõestanud inimest süüdistatakse poliitilistel motiividel ebaeetiliselt käitumises, kuigi just sellega tegeleb Lüganuse vallavõim.

Veiser jätkab: «Esmatähtis on tagada õpilaste heaolu silmas pidades koolis rahumeelne ja turvaline õpikeskkond ning see, et jätkuks tavapärane õppetöö.» Et võimeka direktori vallandamist keset õppeaastat peetakse rahuliku ja tavapärase õppetöö tagamiseks, näitab kõigi muude asjaolude kõrval, kuidas Lüganuse vald on saanud hakkama ühe viimase aja kõige käpardlikuma sooritusega koolipidamises.

Üks valla kasutatud võitlusvõtetest on lausa õel. Lüganuse vallavanem Viktor Rauam (Isamaa) süüdistab täiskasvanuid laste kaasamises poliitilistesse aktsioonidesse, pidades silmas vallamaja ees toimunud meeleavaldust. Kehva koolipidaja tunnus on seegi, kui ei mõisteta, et ka noor inimene on võimeline iseseisvalt mõtlema ning tal on elementaarne õiglustunne.