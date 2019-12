Peeter Koppel: võlapidu tüürib loogilise lõppmängu poole

Tellijale

Öeldakse, et inimene harjub kõigega. Sellel teemal tehakse isegi musta huumorit – mille kõigega inimene väidetavalt suudab harjuda. Oleme harjunud sellega, et keskpangad on viimase kümne aasta jooksul hoidnud tegelikult meil kõigil rahatrüki abil nina vee peal. Ja mitte ainult – meil siin väikeses dünaamilises ja ekspordikeskses majanduses on läinud suisa suurepäraselt, sest (Euroopa) keskpank on lihtsalt olnud abiks laiemale keskkonnale, kus me tegutseme.

Oleme harjunud isegi sellega, et isegi selgelt probleemse võlakoormaga riikide võlakoorem aina kasvab. Oleme mingil moel harjunud isegi sellega, et risk ja raha hind on teineteisest vägisi ära lahutatud. Mõned meist kehitavad õlgu ja peavad seda «uueks normaalsuseks».