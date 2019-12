Aleksei Lotman: kliimapoliitika ja õhusaaste

Tellijale

Lõppemas on Madridi kliimaalase tippkohtumise teine nädal, nüüd on seal ka meie keskkonnaminister. Sel ajal kui ametnikud konverentsi dokumentidega töötavad ja poliitikud kõnesid peavad, protestivad väljas kodanikud. Mõnedel andmetel osales protestidel pool miljonit inimest lastest pensionärideni.

Muidugi võib küsida, miks need protestijad sinna lendavad, paiskab ju iga lend kasvuhoonegaase atmosfääri. Siiski, vaevalt et mõni protestijate seltskond sinna eraldi lennu tellis või et lennufirmad oma äriplaanides kliimaaktivistide reisidega väga arvestavad. Nii et kord või paar aastas lendavate aktivistide südametunnistusele koputamine on järjekordne trikk tegelikelt probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Kuni pole saavutatud globaalsete emissioonide kiiret vähendamist, on protestide jätkumine vajalik ja vältimatu. Ajakiri Time teab, keda nimetada aasta inimeseks – Greta Thunberg.