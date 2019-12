Madis Vasser: õiglane üleminek – kuhu ja kellele?

Tellijale

Kelle üleminek? Millelt millele? Kui kiiresti? Ja mis mõttes õiglane? «Õiglane üleminek» (ingl k just transition) taastuv­energiale on väljend, mis tähendab, et varem suuresti fossiilkütuste tootmisele tuginevate piirkondade inimestele oleks tagatud väärikas sissetulek ja soodsad tulevikuväljavaated ka nüüd, mil keskkonnahoiust kujuneb prioriteet.