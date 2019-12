Andres Põllu: Paides hõrenevad linnapuude read

See, mis toimub Eesti metsadega, on näha kõigile, kes vähegi ringi liiguvad. Teeääred on poriseks pööratud, metsa asemel kõrguvad vaid raiejääkide kuhjad. Kurb ja nörritav vaatepilt. Teeb hinge haigeks, sest me oleme ikka olnud ju metsarahvas.

Sestap on ka meie linnades ikka omajagu rohelist olnud. Siiani...

Tahan rääkida Paide linnapuudest. Ka siin on olnud inimesi, kes istutasid ja istutavad puid. On ka neid, kes, saag peos, himuralt neid puid seiravad. Aastat ehk viisteist tagasi tekkis kellelgi linnaisadest mõte, et iidne Vallimägi oli alguses ju puudeta – alles hiljem istutati sinna park. Seega saed käima ja plats lagedaks! Kulus päris palju vaeva, et midagigi alles jääks.

Raiumise-saagimise tööd on tehtud mujalgi. Nii mõnigi park on hõredaks lõigatud. Oleks tegemist hooldusega, peaks töö käima pidevalt. Siin tuntakse paraku vaid raiumise rõõmu. Umbes nii, et iga kolmas puu maha ja kõik.

Hiljutise Tallinna tänava remondi järel jäi linna sissesõidutee äär oma esimeses otsas täiesti lagedaks. Suured uhked puud, mis aitavad ka linnaõhku puhastada, kadusid. Asemele istutati küll rida vitsakesi, kuid need ei tööta veel linna kopsudena.