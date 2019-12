Pool sajandit väldanud sööst muusikaliste ideaalide poole

Tellijale

Münchenis tegutseva ECMi­ kohta on viimastel kuudel ilmunud hulk asjalikke vaagivaid kirjutisi ja kindlasti on palju veel tulekul. Pühendusega kontserte on arvukalt toimunud ja ohtralt ees. Aupaklikke kummardusi teevad jätsumehed-naised ja klassikalavade muusikud. Lisaks nendele väljendavad respekti paljud teised, nii tavakuulajad kui ka asjatundjad.

Suisa hämmastav, kui palju ülivõrdeis ilusõnu on ECMi kohta aastate vältel ilmunud. 50 aasta jooksul on selle märgi all ilmunud umbes 1600 plaati ning mõned neist on ületanud ka maagilise miljoni eksemplari läbimüügi piiri. Hulk plaate on pärjatud mitmesuguste auhindadega ning Manfred Eicher produtsendina on saanud nii rohkelt tunnustusi, et teda võib liialduseta nimetada elavaks legendiks