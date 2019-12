Holm: tähtis on ravimite kättesaadavus, mitte apteekide arv

Tellijale

Ta tekitab sellesama probleemi, mille me 2012. aasta auditis välja tõime: jae- ja hulgimüük jääb jätkuvalt ühtede omanike kätte ehk vertikaalse integratsiooni (olukord, kus apteegid kuuluvad hulgimüüjatele – toim) kadumist näha ei ole. Ma arvan, et ka paljud need proviisorid, kes praegu on apteegi ostnud selle teadmisega, et proviisorid hakkavad tulevikus apteeke pidama, võivad kaduda, sest nemad tõenäoliselt ei suuda suurte kettidega võistelda. Kogu selle paketi tulemus on, et oleme uuesti tagasi selles hetkes, kus me auditit tegime.