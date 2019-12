Aja auk. Kuidas monument lõpuks minema voolas

Tellijale

Minu koju saabus see aastaid tagasi, sest õde oli Sonic Youthi fänn, mis võis tähendada ühtlasi seda, et tuli osta Patti Smithi plaate. Ütles ju Sonic Youthi kunstiline juht Thurston Moore kord, et üks põhjus, miks ta üldse New Yorki tuli, oli „to fuck Patti Smith“. Ma päris täpselt ei tea, mida see „to fuck“ selles kontekstis tähendas, aga ilmselt midagi väga tähtsat. Eks ma siis kuulasin seda plaati, paraku jäi see emotsionaalse sideme tekkimise mõttes üsna tulutuks. „Horses“ jäi tookord selleks, mis ta tahes või tahtmata ju ka oli – muusikajaloo teetähiseks, monumendiks, millekski, millega peaks kursis olema. Ja hobune kui loom mulle ka eriti ei meeldi, ehkki sellele pole küll plaati kuulates vaja kuigipalju mõelda.