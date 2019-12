Ülevaade inimhinge tumedast poolest

Sel pühapäeval Tallinnas esinev Itaalia legendaarne raskema gooti-metal’i kooslus Lacuna Coil üllatas paar kuud tagasi järjekordse, üheksanda täispika albumiga „Black Anima“. Miks just „üllatas“? Sest tegemist on kahtlemata nende tugevaima plaadiga veerandsaja tegevusaasta jooksul – no kui „Comalies“ (2002) välja jätta.