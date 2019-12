Juhtkiri: roheline kurss, aga lääne rahaga

Viimased kümme aastat pole maailma majanduse suhtes suurt optimismi süstinud. Ühtpidi on see justkui paradoksaalne, sest majanduslangus kui selline on ammu möödanik. Eestiski kasvab sisemajanduse kogutoodang mühinal ja palgad sellest veel kiiremini. Kuid selgust, kas see kõik on ka kestlik, pole. Riikide võlakoormus on majanduskriisist saati üksnes kasvanud. Kindlust, et sellest on võimalik suurte raputusteta pääseda, pole.