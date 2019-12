SEB nuias pensioneid soodsama laenu vastu

Tellijale

Finantsinspektsioon kirjutas teisipäeval SEB-le välja 2500-eurose trahvi, sest pank pani laenulepingu tingimused sõltuma pensionifondi ületoomisest. Asi tuli avalikuks kliendi kaebuse peale ning menetluse käigus kinnitas pank inspektsioonile, et tegemist oli üksikjuhtumiga. Panga kommunikatsioonijuht Evelin Allas selgitas, et tegemist oli terviknõustamisega ning kliendile jäi lihtsalt mulje, et kogumispensioni ja laenutoode on seotud.