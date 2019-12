Tarbijal säilib võimalus tankida biolisandivaba kütust

Tellijale

Avalikkuses on jäänud mulje, et biokütuste pealetung on vääramatu ja läheb igal aastal aina karmimaks: eelmisel aastal kolm protsenti, tänavu kuus protsenti ja tuleval aastal juba kümme protsenti igas liitris. Ikka selleks, et saavutada puhtam keskkond ja vastata Euroopa Liidu kliimaeesmärkidele. Tegelikult pole aga asi sugugi nii lihtne.