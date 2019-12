Tallinna Sadam tahab Läti transiidisegadusest võita

Tellijale

Riigi plaan võtta probleemide ennetamiseks üle ka Riia sadam on selle juhi Ansis Zeltiņši sõnul rahvusvahelistel koostööpartneritel küsimusi tekitanud. «Las terve mõistus võidab. Kõige tähtsam on, et kaubavedu peab arenema. Sektori ümberkorraldus teeb suure teene meie naabritele, kes kindlasti juba aplodeerivad,» ütles ta Läti televisioonile.