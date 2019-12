Mateeria mandumise vaimsed eeltingimused

«Miljard aastat enne maailmalõppu» on vist üldse üks esimesi ulmeraamatuid, mida ma oma elus lugema sattusin (omaaegne «Mirabilia»​ sari, kus see ilmus, puistas ulmeliinis 1970.–1980. aastatel peaaegu ainult puhast kulda: Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Stanisław Lem, Clifford Simak, John Wyndham jt). Selle ilmudes olin umbes 12-aastane. Mäletan, et mu tähelepanu ja kujutlusvõimet köitis ema raamaturiiulis kõigepealt eestikeelse esmatrüki kaanekujundus (kunstnik Aleksander Salmin), millel on kujutatud kolme kollases küütlevat meest, kelle näod on pildilt välja fokusseeritud. Nad näivad justkui üle- ja läbivalgustatud, muutunud (või muudetud?) iseenese varjudeks – pooleldi anonüümseteks siluettideks, mil puudub isiksuslik sisu ja eripära.