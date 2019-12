Ronkinimeste autor: ma ei ole ju ornitoloog

Tellijale

Selline idee sündis mul Inglismaal, kus olin residentuuris ja võtsin osa Essexi raamatufestivalist. Tutvusin ka Toweri kindluses ronkadega, kes jätsid suurepärase ja väga hea mulje. Neid hoitakse seal vana legendi põhimõttel – nad ei tohi sealt kaduda. Teise maailmasõja ajal oli isegi Churchill isiklikult muretsenud sinna ronki, see on päris õige jutt. Uurisin ajalugu ka, tegelikult ei lähe see ronkade legend siiski päris nii kaugele minevikku, kui väidetakse, see on tekkinud pigem XIX sajandil. Kunagi oli seal isegi loomaaed olnud, ronkadele ei pööratud mingit tähelepanu, Toweris olid ikka lõvid. (Naerab.)

See romaan on mu eelmistest võib-olla natuke erinev. Millalgi sain aru, et annan selle võib-olla ka romaanivõistlusele, tähtaeg sobis. Üritasin alguses isegi keerata kogu stiili nulli, et žürii mind ära ei tunneks, aga lõpuks ikkagi ei suutnud niimoodi kirjutada. Püüdsin vahepeal kirja panna halba B-kategooria krimikirjandust, no et tegevus toimub Inglismaal ja keegi kõnnib kuskil udusel tänaval, aga oma stiil sai ikka võidu.