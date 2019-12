Jaak Prozes: soome-ugri rahvaste vandenõu(d)

Tellijale

Kuidas üks riik korraldab oma kurbade või rõõmsate tähtpäevade tähistamist, on kahtlemata iga riigi enda otsustada. Viimastel aastatel on Venemaal aga kaasnenud repressioonides kannatanute ja hukkunute meenutamisega retoorika, et represseerimised küll olid, aga need olid siiski osaliselt õigustatud. Või et nagu polnudki rahvuspõhiseid repressioone, vaid lähtuti eelkõige klassivõitluse printsiipidest, hukkunuid tegelikult ei olnudki nii palju, aga ka NKVD töötajad kannatasid jne. Sellele pöörasid 2017. aasta detsembris tähelepanu 33 akadeemikut, kes esitasid avalikkusele pöördumise, milles juhiti tähelepanu, et FSB juht Aleksander Bortnikov püüdis õigustada repressioone, öeldes, et represseeriti ka 20 000 NKVD töötajat.