EKI keelekool: beebid patta ja pannile

Võõrkeelte tundja näeb siin aga oskamatut tõlkimist: valitud on baby esimene, nimisõnaline vaste, nt beebiforell (vrd inglise baby trout), beebikaheksajalg (baby octopus), beebispinat (baby spinach). Sõna beebi on eesti keeles kasutatud küll ka looma kohta, ent sel juhul ei ole ta liitsõnas mitte täiend-, vaid põhisõnaks: elevandibeebi, vaalabeebi, forellibeebi. Nagu foorumivestlustest ilmneb, võib beebi-esiosaga liitsõnade moodustuskäik tekkiva kujutluspildi tõttu tagaplaanile jääda: „Beebisid on jõhker süüa.“

Peale noorus- ja sordiväiksuse saab juurviljade, nagu porgandite ja kartulite puhul rääkida ka kunstlikust väiksusest. Väikesi kerakujuliseks töödeldud miniporgandeid ja -kartuleid tuntakse Pariisi porgandite ja Pariisi kartulite nimetuse all. Tuntud kaubaartikkel on beebiporgandid (vrd inglise baby-cut carrots) – mitte beebitoit, vaid tükeldatud ja kooritud porgandid. Ehkki selline kirjeldav nimetus on pikavõitu, annab ta sisu selgelt edasi. Öelda saaks ka lühemalt – nagu vorsti jupitamisel saadakse vorstijupid, nii on porgandi jupitamise tulemus porgandijupid.