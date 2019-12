Kas teadsite, et Elvas toodetakse ligi 1,5 miljonit auto esi- ja küljeklaasi aastas? Tootmises on üle 500 esi- ja üle 800 küljeklaasi eri mudeli automaailma tippudele. Saint-Gobain Sekurit Elva tehas on üks Eesti robotiseeritumaid, andes tööd 15 tööstusrobotile ja enam kui 300 inimesele.