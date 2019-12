Tellijale

Tõepoolest, Renault’l on Capturiga ambitsioonid tegutseda ka põhjatul Hiina autoturul, miks muidu läheb see tootmisse ka Hiina tootmisliinidel. Euroopas on Captur siiani olnud väga popp ning hoidnud aastaid enim müüdud väikedžiibi kohta.

Tootja enda andmetel ostetakse koguni pooled Capturid disaini pärast. Mis tähendab, et siin ei tohi möödalasku teha. Uue Capturi juures on kujustajad eelkäijaga võrreldes veel rohkem esile toonud väikedžiibile omaseid jooni. Tagaosa disainimuutused tabavad hästi trendi ning jätavad autost tõesti ühtlasema ja terviklikuma mulje. Prantslased on ise väga rahul, et rattad õnnestus teha ekstra suured. Eks ta ole, kes see tahaks mingeid rõngikuid. Kuigi siin on oma «aga», ja sellest hiljem.