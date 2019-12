Tellijale

Ajahetk, mil Sanna Marin asus Soome peaministriks, ei ole just kergete killast. Valitsuse tervis sai riikliku postifirma probleemidega päris palju kannatada ning välisministri tegevus ei ole seda parandanud. Marin on juba öelnud, et usaldust saab taastada vaid ainult läbi tegude ja neid on ta lubanud nüüd teha.