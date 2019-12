Tellijale

Kuigi riigi nimi ELi valitsus- ja riigijuhtide tippkohtumise lõppjäreldustes kirjas polnud, ei jäänud saladuseks, et tegu oli Poolaga. Koos nendega üleeile ülemkogule 2050. aasta kokkuleppe suhtes tõrksatena sisenenud Tšehhi ja Ungariga saadi kaubale.

Peaminister Jüri Ratasel hoolimata kliimadebati tõttu kella üheni öösel veninud avapäevast ja selle võrra ehk napimaks jäänud unetundidest Varssavi kolleegile etteheiteid polnud. «Mulle tundub, et Poola töötab selle nimel, et kliimaneutraalsust saavutada. Ma küll ei tunnetanud, et nad oleksid selle põhimõtte või ideoloogia vastu,» lausus ta.