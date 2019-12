Martin Ehala: meedia peaks munade peal käima

Tellijale

Ma ei pea silmas tsensuuri kehtestamist, küll aga iga avalikkuses sõna võtva kodaniku enesetsensuuri. Ma tean, et ka sõna «enesetsensuur» tekitab mõtte võimust, mille kättemaksu hirmus inimene ühe või teise asja ütlemata jätab, kuid ma ei mõtle isegi seda. Ma mõtlen enesetsensuuri kui oskust valida, mida mingis olukorras öelda ja milliste sõnadega seda teha. Varem sellist käitumist enesetsensuuriks ei peetud, see oli tavaline suhtlusetikett.

Tähelepanutõbi ei vaeva mitte üksnes poliitikuid ja ühiskonnategelasi, kes soovivad oma sõnumit levitada, vaid ka ajakirjanikke, kelle ülesanne peaks olema kajastada. On aga mõistetav, et ka ajakirjanik soovib, et ta artiklid ärataks tähelepanu. Tean omast käest, kui raske on autorina mitte jälgida, kui palju klikke tekst on suutnud ligi tõmmata. Kui sellele järele anda, muutub see narkootikumiks.