Medõde nuhkis sõbranna mahitusel võõra inimese terviseinfo järele

Facebooki-vestluses arutlesid Siiri ja Kadri omavahel üsna detailselt, millised andmed Liina terviseloost paistavad. Õde uuris, kas rasedus on süsteemis kinnitatud või on Liinale väljastatud hoopiski abordikaart. «Samas on tal ju praksi poolt augustis välja pandud kinnitamata rasedus. Siis peaks tal praegu kõht olema ulme suur,» kirjuta medõde. «Jah. Aga pole väga,» märkis sõbranna, mille peale õde lisas: «Ja abordikaarti pole tal ka tehtud. See peaks rangelt kajastatud olema.»