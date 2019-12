Toyota täiendas veelgi ridu, Citroen ja Škoda ikkagi päriselt ei lahku

Toyota teatas eile, et Takamoto Katsuta saab järgmisel aastal WRC-auto istumise alla koguni kaheksal MM-rallil. Tänavu sarjas debüteerinud Katsuta osaleb seitsmel Euroopa etapil, samuti kodusel Jaapani rallil. See tähendab, et Rootsi ja Soome rallidel on stardis koguni viis Toyotat: Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Jari-Matti Latvala ja Katsuta.