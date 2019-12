Martin Ehala: kannatused ja hinnangud lükkavad moraalispiraalile hoo sisse

Tegude kahjulikkuse ülevõimendamine on heaoluühiskonnale iseloomulik joon, olgu selleks siis terviseriskid, kehalised ja hingelised kannatused või laste heaolu tagamine. Kurikuulsa näitena tuuakse sageli lumehelbekeste põlvkonda, kes on hakanud võtma kahju ja kannatuste küsimust nii tõsiselt, et paljusid väljaütlemisi, mida veel kümmekond aastat tagasi peeti huumoriks, peetakse praegu sügavalt haavavaks solvanguks. Halvema ennetamiseks on humoristid hakanud avalikult vabandust paluma kõigi nende ees, kellele nende naljad on kannatusi põhjustanud. Asi on nii karm, et hukka mõistetakse isegi väidetavad ohvrid, kes julgevad avalikult tunnistada, et nad ei tunne end solvatuna. Säärast hinnangute radikaliseerumist nimetatakse moraalispiraaliks.