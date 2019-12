Bert On Beats inimese ja masina vahel

Tellijale

Bert Prikenfeldi alias Bert On Beatsi plaadifirma Mindnote alt on äsja ilmunud ka populaarse uue kooli räpp­duo Clicherik ja Mäx plaat; muusikategemist alustas ta Eesti hiphopi juurte juurest, legendaarse True Headzi liikmena; ta on oma karjääri jooksul olnud ilmselt poolte Eesti hiphop- ja poplugude tegemise juures; eelmisest aastast õpetab ka Viljandi kultuuriakadeemias noori helitehnolooge muusikat produtseerima. Seda kõike on päris palju.