Tellijale

Tapa summutitehase OÜ Universal Industries omanik Jüri Vellerand kinnitab, et 30–40 protsenti tehase töölistest on leitud renditööjõu vahendajate kaudu. Ilma välistöölisteta ei suudaks firma tegutseda. Vellerand keeldub avaldamast, milliste rendifirmade abil on ta omale töötajaid leidnud, ega vasta küsimusele, kas tema tehase töölised saavad rendifirmalt ametlikku ja õiglast palka. «Olen kuulnud, et firmasid on erinevaid. Lõppude lõpuks ei ole keegi neist töötajatest sunnismaine. Rusikareegel pidavat olema renditöötajal tuhat eurot neto. See on summa, mis nad koju saadavad. Seega on nad hästi makstud,» lausub Vellerand.