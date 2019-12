Revolutsioonita jäänud Kreekas on eilne alati homne

Tellijale

Kreeka kriisi algusaegadest tuttavad rahutused on möödanik. Vasakpoolsed satuvad politseiga päev hiljem vastakuti hoopis millegi pärast, mis toimus minevikus: Exarcheia asumis tulevad tänavale tuhanded inimesed, et meenutada 1973. aasta tudengidemonstratsioone diktatuuri vastu.

Syntagma väljakul, mille veerel asub ka Kreeka parlament, on hulk anarhistide sümboliga grafiteid, mis meenutavad, et võimu all ei painduta. «Nad ei pääse mööda!» kuulutavad kirjad. Kuid ometi on paljudel asjadel lastud mööduda. Möödanik on endise peaministri Aléxis Tsíprase revolutsioon ja päästepakett. Peaaegu kõik on möödanikku läinud peale vanade kivide mäe otsas, mis jälgivad ümberringi toimuvat ning sümboliseerivad selle riigi minevikku ja tulevikku.