Postimees on täna teistmoodi

Tänasest on Postimees teistmoodi, kuid seekord ei pea me silmas ajalehe sisu ega vormi. Tänast lehte eristab eelmistest eelkõige hoopis tunne, millega ajakirjanikud on selle kokku pannud. Igast trükitud sõnast ja fotost kumab läbi killuke elevust, mis toimetuse liikmeid Fahle kvartalis äsja valminud klaashoonesse kolimisel on saatnud. Postimees asub nüüd aadressil Tartu maantee 80.