Kontorist jooksurajale. Ja vastupidi

Fosti läbis 1. detsembril Valencia maratoni ajaga 2:12.49 – eestlastest on kiiremini jooksnud ainult rahvusrekordi omanik Pavel Loskutov. «Kui keegi oleks minult augustis küsinud, millal on kõik, siis oleksin öelnud, et otsustan pärast Valencia maratoni,» lausus Fosti.

«Tegelikult ütlesin juba kevadel paljudele sõpradele ja tuttavatele, et võib-olla on see viimane hooaeg, sest kui jooksen kogu aeg 2:20 juurde ja olümpianorm on 2:11, siis… Nüüd on minu eesmärk saada 2020 Tokyo olümpiale ja siis 2021 maailmameistrivõistlustele Eugene’i.»