Toiduliidu juht listeeriaskandaalist: peeglisse vaatama peame kõik

Tellijale

Toiduliit on aastaid rääkinud sellest, et toiduohutuse tagamiseks on vaja suurendada osapoolte vastutust ning vaadata üle kõik etapid alates tooraine kasvatamisest, transpordist ja müügist kuni lõpptarbijani ehk põllult lauani.

Miskipärast on nii, et meil on alati vaja mingit raputust ja halba näidet, et midagi muutuks. Kuigi praegu ei ole ühte konkreetset kalatootjat puudutavas kõik veel lõpuni selge, on selge üks asi – toiduohutusealane seire on meil selgelt alarahastatud.