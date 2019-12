Eesti Gaas: lehmasõnnikuga kliimaeesmärkideni

Tellijale

Äsja avalikustatud Euroopa roheleppe näol võtavad kliimaeesmärgid palju selgema ja ambitsioonikama kuju. Selle järgi tuleb ka nüüd Eestis konkreetselt analüüsida võimalusi neid sihte saavutada. Nii nagu Euroopa roheleppes on suur rõhk pandud transpordi heitkoguste vähendamisele, on see oluline pusletükk ka Eesti kliimapoliitikas.