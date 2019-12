Martin Ehala: ideoloogia painutab moraali

Tellijale

Igaüks, kes vähegi jälgib Eesti avalikku elu, on märganud, kui spontaansed ja vastandlikud on hinnangud paljudele nähtustele ja kui kirglikult neid hinnanguid kaitstakse. Võtame kas või endise ministri Marti Kuusiku vastu esitatud süüdistused perevägivallas, EKRE toetajate reaktsioonid homoseksuaalsust käsitlevate ürituste suhtes noortekeskuses või siis hinnangud ühele või teisele lasteaia õppekava projektile. Pole kahtlust, et ühiskonnas on väärtuslõhe, mille mõlemal poolel on suur hulk kompromissituid inimesi. Nähtus ei ole omane üksnes Eestile, samasugune väärtuslõhe iseloomustab kogu läänemaailma, väljendugu see siis Brexitis või leppimatuses Donald Trumpiga.