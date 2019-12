Jaan Sootak: vabastamisega kauplemine kui karistus

Tellijale

Karistusõigusteaduses käibib mõiste iter criminale – kriminaalne tee, kuriteo teekond. Inimesele võib see tähendada esialgu süütuid mõttemõlgutusi ilusast elust rahaka härrana, edasi sünget kuriteoplaani, siis masendavaid vangla-aastaid ning lõpuks lootust uuesti vaba olla ja ise oma elu kujundada. Riik peab sama teekonda kaasa tehes aga otsustama, kust alates ja millisel viisil sekkuda.

Mõtted ja enamasti ka nende väljendamine on vabad, ka kuriteo ettevalmistamine ei ole enamikus riikides karistatav. Kuriteokatse ja teo lõpuleviimine on aga iter criminale kõige intensiivsem etapp, millest alates on ka riigi sekkumine kõige jõulisem. Vanglas peaks süüdimõistetu kriminaalne energia hakkama raugema, riik seevastu panustab selles etapis endiselt palju jõudu ja kulutab raha. Vanglast vabanemine võiks aga tähendada mõlemapoolset raugemist: riik lõpetab karistusõigusliku sekkumise, vabanenul algab uus elu.