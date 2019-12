Tellijale

India parlament kiitis möödunud nädalal heaks uue kodakondsusseaduse, mille järgi saaksid Afganistanist, Bangladeshist ja Pakistanist saabunud kümned tuhanded hindudest, kristlastest, džainistidest, budistidest ja sikhidest sisserändajad taotleda India kodakondsust, kui nad kannatavad religioosse tagakiusamise all. Probleem on see, et seaduse järgi ei kvalifitseeru kodakondsuse saamisele nende riikide moslemid.