Inimeste heldus aitab tõbesid alistada

Rahvusliku aarde Annabeli ravi oli edukas

Kaks kuud ja natukene peale oli Annabel täiesti tavaline imik, tõdes Annabeli isa Ahti Silk juunis Postimehega vesteldes. Vanemad olid maininud perearstile, et beebi on veidi rahutu, ja asjatundlik tohter suunas nad edasi lastehaiglasse.

Geeniproov näitas, et Annabelil on haruldane haigus, spinaalne lihasatroofia, mille tõttu ei arene lihased. Eestis elavad selle diagnoosiga lapsed vaid üks-kaks aastat. «Kui geenitesti vastused olid käes, oli selge, et tuleb kiiresti lahendust otsima hakata,» rääkis Ahti.