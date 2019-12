Jupike kalaärist sulatati lahti: mõned töökohad saab ehk tagasi

Tellijale

Eile toimus Tallinna halduskohtus järjekordne istung, kus arutati M.V.Wooli kaebust VTA vastu. Tüliõunaks oli see, et viimane pani novembri lõpus päevapealt kinni Eesti suurima kalatootja Vihterpalu ja Harku tehased, kuna kahtlustab, et tootmises pesitseb ohtlik listeeriabakter.