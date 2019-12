Helmelt kangutati suust vabandusepojake

Tellijale

EKRE juhtpoliitikute sõnavõttudest põhjustatud kriiside lahendamine on peaminister Jüri Ratasel juba niivõrd käe sees, et siseminister Mart Helme Soome peaministri ja valitsuse pühapäevase solvamise skandaal oli esmaspäeva õhtuks vähemalt näiliselt lahendatud.

Ratas teatas, et suhtleb naaberriigi valitsusjuhiga ning edastab talle Eesti siseministri vabandused. «Ma arvan, et see on see koht, kus me saame sellele teemale joone alla tõmmata,» teatas Ratas eile ajakirjanikele.