Apteegivaidluses on üksmeel sama kaugel kui Kuu Maast

Apteegireformi tühistamise eelnõu jõuab täna riigikokku esimesele lugemisele. See tähendab, et algab parlamendi tasandil avalik arutelu, kas ja kuidas aastaid tagasi vastu võetud reform tuleks ringi teha. Reformi tagasipööramine tähendaks, et ravimite hulgimüüjad tohiksid ka edaspidi jääda apteekide omanikuks ning apteegid ei peaks 51 protsendi ulatuses kuuluma proviisorile, vaid põhimõtteliselt ükskõik kellele.