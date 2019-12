Raul Rebane: isside mäss

Tellijale

Pealkiri sündis eksministri Mart Järviku aprillikuisest kuulsast Facebooki postitusest «Emmede aeg on läbi, issid on kodus». See tulevikunägemus oli kujundatud piltidega, kus emmed olid president Kersti Kaljulaid, Kaja Kallas ja Kristiina Kallas, issid Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder ja Mart Helme. Vaevalt Mart Järvik seda postitades mõtles, et ta lõi sümboli kogu praegusele ajale Eestis, aga nii on välja kukkunud. Tema visioonis on tulevik optimistlik, emmed enam palju sõnaõigust ei saa. Sama ideoloogiat levitavad ka teised, Mart Helme üritas seda pühapäeval koguni Soome eksportida, aga sai valusalt vastu näppe.