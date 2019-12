Ivo Känd: ääremaal elu välja ei mõtle

Tellijale

Edukas olemise saladus on lihtne: tuleb langetada õigeid otsuseid ning teha õigel ajal õiges kohas õigete kaaslastega õigeid asju. Tänapäeva ettevõtja vajab selleks rohkem abi kui varem. Põhjuseks on suured regionaalsed erinevused ning majandusliku aktiivsuse liigne kontsentreerumine pealinna piirkonda. Kõrged on ka ettevõtlusega seotud riskid ja pinged. Siit tuleneb vajadus ettevõtluse tugisüsteemi täiustamise järele, kui soovime, et ettevõtjate järelkasv ei väheneks ega tekiks läbipõlemist nagu alljärgneva näite puhul.

Maamehed on ümberjagamise ja subsideerimise süsteemis pettunud. Muru on küll nõus, et maaelu peab elamisväärseks tegema ning üks abinõu oleks riigipoolne laenude garanteerimine, sest pankadele sobib tagatiseks ainult nende endi poolt turuhinnast odavamaks hinnatud kinnisvara. Olles ise aastaid Rootsis töötanud, julgeb ta aga ümber lükata võimulolijate soovunelma tuua inimesed soodsa laenuintressiga Soomest tagasi Eesti maapiirkondadesse. Noored tulevad siis, kui on tasuv töö ja head töötingimused, mitte aga siis, kui ootavad aeglane internet ja auklikud kruusateed. Soomes on laenuvõimalused juba praegu ka eestlastele soodsamad, arvestades riikide erinevaid sissetulekuid. Milleks ankurduda Eestisse, kui võõrsil on kindel palk ja kaitsev ametiühing?