Edward Lucas: ärge alahinnake Johnsonit

Boris Johnsoni vastu panust teha pole mõistlik. Briti peaministri klounilikud maneerid, hooletud harjumused ja kaootiline eraelu varjavad üliteravaid poliitilisi instinkte. Tema tee võimule on täis poliitiliste vastaste laipu – nii Konservatiivse Partei sees kui nüüd ka liberaaldemokraatide ja Tööpartei liidrid. Tema valimisvõit oli opositsioonierakondadele alandav ja see võit tähendab, et Brexit saab teoks.

See ei olnud vältimatu. Alles sel suvel tundusid Euroopa Liidust peagi või üldse kunagi lahkumise ees seisvad praktilised ja poliitilised takistused peaaegu ületamatud. Johnson suutis vastupidi paljudele enesekindlatele ennustustele, nende seas ka minu oma, need takistused ületada.

Samuti on raske mõista, kuidas Brexit peaks lihtsustama Venemaa ja Hiinaga toimetulemist. Need riigid kasutavad ära täpselt sedalaadi lahkhelisid ja erimeelsusi, mida Brexit õhutab. Valimiskampaania algul tõkestas Johnson Venemaa õõnestustegevust käsitleva parlamendi raporti avalikustamise. Minusugused inimesed olid maruvihased. On selge, et see ei kahjustanud teda kuidagi.