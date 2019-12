Kaks lugu: vägivallatseja vastupanuta ei peatu

Tellijale

Nõustajad ja naiste turvakodude vabatahtlikud teavad tuhandeid lugusid, mille ühine joon on armukade, kontrolliv ja vägivaldne mees ning naine, kes on laste nimel valmis kannatama, kuni ühel hetkel kaob viimanegi lootus midagi parandada. Sellisest olukorrast välja pääsemine võib osutuda pikaks kannatuste rajaks. Vägivalla all kannatavate naiste varjupaiga juht Ülle Kalvik jagas kahte lugu, mis on tema sõnul ühed tüüpilisematest. Inimeste nimed ja asjaolud on muudetud, kuid toimetusele teada.