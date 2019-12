Juhtkiri: Kiviõli kuningas

Paraku pole see esimene kord, kui mõni selle kandi poliitik esineb lausrumalusega. Ei ole vaja vaadata kaugemale Lüganuse valla kroonimata kuningast, keskerakondlasest riigikogu liikmest ja Lüganuse vallavolikogu esimehest Dmitri Dmitrijevist.

2016. aastal tabati mees kraavi sõitnud auto juurest rohkem kui 1,5-promillises joobes. Kui Dmitrijevi suhtes oleks jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, oleksid lõppenud tema volitused riigikogu liikmena, vahest ka kogu poliitiline karjäär. Keskerakondlane väitis, et sõitma hakates tundis ta end kainena ning et tõsiselt jooma hakkas ta alles pärast õnnetuse toimumist. Kui uskumatu see ka ei ole, Dmitrijev pääseski kriminaalkorras karistamisest ning sai riigikogu tooli endale alles jätta. Polnud võimalik tuvastada, et joove oli kriminaalsel tasemel juba varem.

Lähem aeg näitab, kas ka Kiviõli 1. keskkooliga seotud olukorrast on tal võimalik jaburate väidetega puhtalt pääseda. 15 aastat ametis olnud hinnatud direktor Heidi Uustalu kurtis juba oktoobri keskel, et teda kangutatakse kohalt. See oli veel enne seda, kui koolis pidasid direktori loal koosolekut alla kümne Reforminoore, direktori erakonnakaaslase.

Eile avaldatud õiguskantsleri hinnangu järgi saab tema tegevust käsitleda kooli poliitilise neutraalsuse rikkumisena vaid siis, kui ta oleks keelanud sama tegevust teiste erakondade esindajatele. Seejuures on õiguskantsleri kantselei ise koos haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Noorteühenduste Liiduga koolis poliitika käsitlemise reeglid välja töötanud. «Poliitikast saab rääkida ja peab rääkima,» seisab seal.

Tekkinud on vastasseis, mille lahenemine Dmitrijevi kasuks riivaks suure hulga inimeste õiglustunnet niivõrd, et parem oleks mitte lasta sel juhtuda.

Lüganuse vald selle praegusel kujul moodustati 2017. aasta haldusreformi käigus endisest Lüganuse vallast, Sonda vallast ja Kiviõli linnast. Viimases oli aastatel 2005–2013 linnapea Dmit­ri Dmitrijev. Haldusreformi järel on tal olnud keeruline võimu säilitada.

Kui 2013. aasta kohalikel valimistel sai tema juhitud Keskerakonna nimekiri veel iseseisvas Kiviõli linnas absoluutse enamuse, siis 2017. aastal ühinenud Lüganuse vallas oli tema saak vaid kolmandik kohtadest. Tõsi, suurim jõud volikogus oli tema nimekiri ka siis. Siiski tuli keskerakondlastel esialgu opositsiooni jääda.

Nende valimiste järel tekkinud hapra jõudude tasakaalu tulemusena on Lüganuse vallavõim mitu korda vahetunud, viimases kahes koalitsioonis on olnud ka Keskerakond. Heidi Uustalust lahti saamist võib Dmitrijevi poolt vaadatuna pidada oluliseks võiduks oma sünnilinna Kiviõli üle kontrolli saavutamisel. Uustalu ei ole esimene koolijuht, kes samasugustel põhjustel kohaliku võimuvõitluse hammasrataste vahele jääb.