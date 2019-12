Maarjamaa madonnad Nigulistes

Neitsi Maarja on kristliku kiriku tähtsaim ja vastuolulisim pühak: neitsi ja ema, inimlik ja jumalik, religioosne sümbol ja reaalne naine. Vastuoluline on ka tema tähendus 21. sajandil, selle üle on palju vaieldud nii filosoofias kui ka kultuuris ja kunstis.