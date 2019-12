Valitsuse kava pensionisüsteemi reformimiseks tõi Prantsusmaal tänavatele 200 000 prantslast. Pildil on meeleavaldajad Lyonis. FOTO: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP/Scanpix

Prantsuse ametiühingud korraldasid eile kolmanda üleriikliku streigi, et seista president Emmanuel Macroni pensionireformi kava vastu. Valitsus on aga teatanud, et järeleandmisi ei tule.