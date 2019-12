Tellijale

Kasakas Ivan Moskvitini juhtimisel jõudsid venelased esimest korda Kaug-Idas mere äärde 380 aastat tagasi. See juhtus Ohhoota mere ääres praeguse Habarovski krai põhjaosas mitte kaugel praegusaegsest Ohhotski linnast. Selle ajaga on Venemaa suutnud ennast Kaug-Idas põlistada, ajades sealt minema jaapanlased, hiinlased ja korealased, kuid raskete looduslike olude ja tohutute vahemaade tõttu on piirkonna arendamine jäänud siiani suureks katsumuseks. Näiteks sellesama Ohhotskini ei vii seni ühtegi teed.